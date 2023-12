2023-12-18 17:20:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکی نیشتمانیی هەڵبژاردنەکانی میسر رایگەیاند، لە هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی وڵاتەکەدا عەبدولفەتاح سیسی توانیویەتی زۆرینەی دەنگەکان بەدەستبهێنێت. حازم بەدەوی سەرۆکی…

The post عەبدولفەتاح سیسی وەک سەرۆکی میسر هەڵبژێردرایەوە appeared first on Esta Media Network.