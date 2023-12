2023-12-18 18:52:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری ناوخۆی عێراق رایدەگەیەنێت، لە پڕۆسەی دەنگدانی هیچ پێشێلكارییەكی ئەمنی تۆمارنەكرا و سندوقەكانی دەنگدان بۆ كۆگاكان دەگوازرێنەوە. عەبدولئەمیر…

