2023-12-18 18:52:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆیی هەڵبژاردنەکان رایگەیاند، کاتژمێر 6:00 ئامێرەکانی دەنگدان بە شێوەی ئەلیکترۆنی دادەخرێن و پرۆسەی دەنگدان کۆتایی…

The post جومانە غلای: ئامێره‌كانی دەنگدان به‌شێوه‌ی ئه‌لیكترۆنی له‌ كاتژمێر 6:00 داده‌خرێن appeared first on Esta Media Network.