بە هۆی کەوتنە خوارەوەی هێلیکۆپتەرێکى سوپاى عێراق لە نزیک قەزاى خورماتوو، ئەفسەرێک گیانیلەدەستدا و ئەفسەرێکی دیکەش برینداربوو. وەزارەتى…

