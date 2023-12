2023-12-19 14:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی کارەبای هەرێم رایدەگەیەنێت، “وەزارەتەکەیان توانای بەرهەمهێنانی کارەبای بەرزکردووەتەوە و بڕیار لەسەر بە یەکسانی دابەشکردنی کارەبا لەنێوان پارێزگاکان…

The post کارەبای هەرێم: توانای بەرهەمهێنانی کارەبامان بەرزکردووەتەوە appeared first on Esta Media Network.