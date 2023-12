2023-12-19 16:24:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەزگای هەڵبژاردنی یەکێتی رایدەگەیەنێت، “بەپێی ئەو سیستمەی ئێستا پەیڕەودەکرێت، تا ئێستا یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان پێنج کورسی مسۆگەر کردووە”.…

