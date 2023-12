2023-12-19 19:46:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەكان ئەنجامی بەرایی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاكانی بڵاوكردەوە. كۆمسیۆنی هەڵبژاردن ئێوارەی ئەمڕۆ ئەنجامی 94.4%ی دەنگەكانی لە…

The post كۆمسیۆن ئەنجامی بەرایی هەڵبژاردنی پارێزگاكان بڵاودەكاتەوە appeared first on Esta Media Network.