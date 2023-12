2023-12-19 21:06:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كۆمسیۆنی باڵای هەڵبژاردن ئەنجامی بەرایی دەنگی كاندیدانی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاكانی بڵاوكردەوە. بۆ ئەنجومەنی پارێزگای كەركوك كلیك بكە كركوك…

