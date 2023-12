2023-12-19 23:02:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لێپرسراوی مەڵبەندی 1ی رێكخستنی سلێمانی رایدەگەیەنێت، كەركوكییەكان بە دەنگەكانیان سەلماندیان كەركوك كوردستانییە و یەكێتی دەكەوێتە دەستێكی ئەمنییەوە و…

