2023-12-19 23:02:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

مەكتەبی سیاسیی یەكێتیی پیرۆزبایی سەركەوتنی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاكان لە دەنگدەرانی كورد دەكات و دەڵێت، ئەم ئەنجامە جێی شانازییە…

