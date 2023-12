2023-12-20 14:50:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دوای ئەوەی لەڕێگای گەڕانەوەیدا كەوتەناو قەرەباڵغی لایەنگرانی لایەنێكی بەرامبەر، گەنجێكی كورد پەلامار و ئەشكەنجە دەدرێت و پۆلیسی كەركوكیش…

The post پۆلیسی كەركوك لێكۆڵینەوە لە رووداوی پەلاماردانی گەنجێكی كورد دەكات appeared first on Esta Media Network.