2023-12-20 14:50:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ژمارەی كورسیی لایەنەكان بەپێی ئەنجامی بەرایی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاكان ئاشكراكرا. میدیایی فەرمیی عێراق كورسی لایەنە براوەكانی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی…

The post كورسییەكانی هێز و لایەنەكان لە ئەنجومەنی پارێزگاكان ئاشكراكرا appeared first on Esta Media Network.