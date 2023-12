2023-12-20 15:34:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

رێواز فایەق رایدەگەیەنێت، بۆ یەکێتی سەرکەوتنی کورد ئامانجە باڵا و پیرۆزەکەیە، بۆیە نەهاتنەدی ئامانجەکە وەک خۆی و بەشێوەی…

The post رێواز فایەق: بۆ یەکێتی سەرکەوتنی کورد ئامانجە باڵا و پیرۆزەکەیە appeared first on Esta Media Network.