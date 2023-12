2023-12-20 16:34:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قوباد تاڵەبانی رایدەگەیەنێت، دەبێت بەپێی دەرئەنجامی هەڵبژاردنەکان گۆڕانکاری لە شێوازی ئیدارەدانی کەرکوک و ناوچە کێشە لەسەرەکان بکرێت. قوباد…

