2023-12-20 18:22:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێم داوا لە حکومەتی عێراق دەکات کێشەی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان چارەسەر بکات. ئەمڕۆ ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی…

The post حکومەتی هەرێم :داوا لە حکومەتی عێراق دەکەین کێشەی مووچەخۆرانی هەرێم چارەسەر بکات appeared first on Esta Media Network.