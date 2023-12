2023-12-20 18:22:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ تەقینەوەیەکی گەورە لە باڵەخانەیەکی پێنج نهۆمی شاری قارسی رۆژهەڵاتی تورکیا روویدا. میدیاکانی تورکیا بڵاویانکردەوە، لە ناوەڕاستی شاری…

The post تەقینەوە لە بینایەکی پێنج نهۆمی تورکیا روویدا appeared first on Esta Media Network.