2023-12-21 09:18:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

گەنجێكی خەڵكی دهۆك بە ناوی (ئازاد ئەحمەد ئەتروشی)، لە لوبنان لەلایەن كەسانی نەناسراوەوە كوژرا. قوربانییەكە پێشتر نیشتەجێی سوید…

