2023-12-21 10:06:23 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پاسپۆرتی سلێمانی رایدەگەیەنێت، لە رۆژانی پشوودا دەوام دەكات بۆ رادەستكردنەوەی پاسپۆرت بە هاوڵاتیان. بەڕێوەبەرایەتیی پاسپۆرتی سلێمانی لە روونكردنەوەیەكدا…

