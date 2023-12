2023-12-21 12:32:30 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی پەروەردە بڕیاریدا لەو خوێندنگانەی بەهۆی بایکۆتەوە تاقیکردنەوەی نیوەی وەرزیان ئەنجامنەداوە، تاقیکردنەوەی کۆتایی وەرز لەسەر 80 نمرە ئەنجامبدەن.…

