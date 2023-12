2023-12-21 18:04:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

حکومەتی ئەنگۆلا کشانەوەی خۆی لە ئەندامێتیی وڵاتانی هەناردەکاری نەوت ئۆپێک راگەیاند و ودەڵێت، “ئەندامێتیمان لە بەرژەوەندی وڵاتەکەماندا نییە”.…

