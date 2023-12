2023-12-21 19:02:13 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە رووداوێكی تەقەكردن لە پراگی پایتەختی چیك دەیان كەس كوژران و برینداربوون. پۆلیسی چیك بڵاویكردووەتەوە لە رووداوێكی تەقەكردندا…

The post چیك.. لە رووداوێكی تەقەكردنە دەیان كەس كوژران و برینداربوون appeared first on Esta Media Network.