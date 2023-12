2023-12-21 19:02:13 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەكانی عێراق دەستیكرد بەجیاكردنەوە و بژاردنەوەی دەستی دەنگەكانی ئەو وێستگانەی كە بەهۆی گرفتی تەكنیكییەوە لە…

The post كۆمسیۆن: تا ئێستا هیچ سكاڵایەكی سوور سەبارەت بە پڕۆسەی هەڵبژاردنەكان تۆمارنەكراون appeared first on Esta Media Network.