2023-12-21 19:02:13 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەلیل جەمال ئاماژە بەوە دەکات، “ئێستا کە یەکێتی سەرکردە و رابەرێکی هەیە، بڕیار و کۆدەنگی و سیاسەتی روونی…

The post دەلیل جەمال: ئێستا یەکێتی بڕیار و کۆدەنگی و سیاسەتی روونی هەیە appeared first on Esta Media Network.