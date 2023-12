2023-12-21 20:26:14 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی ئاوەدانكردنەوە و نیشتەجێكردنی هەرێم رایدەگەیەنێت، وەك بەشێك لە جێبەجێكردنی داواكاریی خۆپیشاندەران و دانیشتووانی سنووری كفری، فەرمانی وەزاریی…

The post جێبەجێكردنی چەند پڕۆژەیەكی بواری رێگاوبان راگەیەندرا appeared first on Esta Media Network.