2023-12-21 21:46:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کۆمپانیای ژاپۆنی سۆنی رایگەیاند، بەهۆی بڵاوکردنەوەی زنجیرەیەک یاری زۆر بەناوبانگەوە، فرۆشی PS5 گەیشتووەتە 50 ملیۆن دانە”. سۆنی لە…

The post کۆمپانیای سۆنی: فرۆشی PS5 گەیشتووەتە 50 ملیۆن دانە appeared first on Esta Media Network.