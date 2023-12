2023-12-21 21:46:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی ئەوقاف و كاروباری ئایینیی هەرێم رایدەگەیەنێت، لەمەودوا بەپێی رێنمایی یاسایی دیارەدەی سحر و جادوو بنبڕدەكرێن و سەرپێچیكاران…

The post وەزارەتی ئەوقاف بڕیارێكی نوێی دەركرد appeared first on Esta Media Network.