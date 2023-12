2023-12-21 21:46:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كاندیدێكی دەرچووی هاوپەیمانیی كەركوك هێز و ئیرادەمانە رایدەگەیەنێت، دوای ئاگاداركردنەوەی نووسینگەی سەرۆك وەزیرانی عێراق، سەبارەت بە هێرشكردنە سەر…

The post سەرۆك وەزیرانی عێراق فەرمانێكی دەركرد appeared first on Esta Media Network.