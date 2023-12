2023-12-21 23:10:14 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دادگای ویلایەتی ئۆکلاهۆما بڕیاری بێتاوانی پیاوێکی دەرکرد کە 48 ساڵی تەمەنی لە زیندان بەسەر برد بەهۆی تۆمەتی کوشتنی…

