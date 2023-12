2023-12-21 23:10:14 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

راوێژكاری دارایی سەرۆك وەزیرانی عێراق رایدەگەیەنێت، ساڵی داهاتوو سەرجەم مامەڵە ناوخۆییەكان لە بری دۆلار بە دینار دەبێت و…

The post راوێژكارێكی سودانی: ساڵی داهاتوو سەرجەم مامەڵە ناوخۆییەكان بە دینار دەبێت appeared first on Esta Media Network.