2023-12-22 10:10:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ پڕۆسەی جیاكردنەوەی دەستیی دەنگەكانی دەنگدانی تایبەت لە كەركوك بۆ ئەمڕۆ دەستپێدەكاتەوە و ژماردن و جیاكردنەوە بۆ 60…

