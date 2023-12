2023-12-22 11:44:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەشی پێشبینییەكانی وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندنی هەرێم ئەمڕۆ لە زۆربەی كاتەكاندا باران دەبارێت و لە ناوچە شاخاوییە سنوورییەكانیش…

The post كەشناسی: بەفردەبارێت و پلەكانی گەرما نزمدەبنەوە. appeared first on Esta Media Network.