2023-12-22 11:44:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری كشتوكاڵی سلێمانی رایدەگەیەنێت، ژمارەیەك لەو كەسانەی كەسانەی سوودمەندبوون لە وەرگرتنی قەرزی كشتوكاڵی تائێستا بڕیاری وەرگرتنەوەی قەرزەكەیان لەسەر…

The post روونكردنەوە لەبارەی وەرگرتنەوەی قەرزێك لە سوودمەندبووان دەدرێت appeared first on Esta Media Network.