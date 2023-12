2023-12-22 15:22:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پڕۆسەی جیاكردنەوەی دەستیی دەنگەكانی دەنگدانی تایبەت لە كەركوك كۆتاییهات و یەكێتی زۆرینەی دەنگەكانی لە دەنگدانی تایبەت بە دەستهێناوە.…

