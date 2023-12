2023-12-22 17:28:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پڕۆسەی جیاكردنەوەی دەنگە تایبەتەكان لەناو شاری كەركوك كۆتاییهات و یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان لەپێش هەموو هێزو لایەنە سیاسییەكانی كەركوكە…

