2023-12-22 19:12:30 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە گەڕەکی کوردساتی شاری سلێمانی ئاگر لە باڵەخانەیەکی نیشتەجێبوون کەوتەوە. ئارام عەلی، وتەبێژی بەرگریی شارستانی سلێمانی، بە تۆڕی…

The post لە سلێمانی ئاگر لە باڵەخانەیەکی نیشتەجێبوون کەوتەوە appeared first on Esta Media Network.