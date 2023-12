2023-12-22 22:34:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لێپرسراوی مەکتەبی ھەڵبژاردنی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان رایدەگەیەنێت، دەنگەکانی یەکێتی لە کەرکوک بە رێژەی %100 زیادیانکردووە. رزگار حاجی حەمە،…

