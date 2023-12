2023-12-22 23:07:10 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کارگێڕی لقی کەرکوکی پارتی رایدەگەیەنێت،” ئەگەر کورد یەک لیستی هەبوایە، رەنگە 9 کورسیمان ببردایەتەوە، فرە لیستی و پەرتەوازەیی…

