2023-12-23 01:08:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

د. ئەحمەد کەرکوکی رایگەیاند، لە هەوڵێکی تیرۆرکردن رزگاری بووە. د. ئەحمەد کەرکوکی، کاندیدی دەرچووی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان بۆ…

The post د.ئەحمەد کەرکوکی: لە هەوڵێکی تیرۆرکردن رزگارم بوو appeared first on Esta Media Network.