2023-12-23 10:01:04 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئاژانسی بلومبێرگی ئەمریکی بڵاویکردووەتەوە کە کۆنگرێسی ئەمریکا کەمترین ژمارەی یاسای لە ساڵی 2023 لە دوای حەفتاکانی سەدەی رابردووەوە…

