2023-12-23 15:38:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کارەبای سلێمانی بڵاویکردەوە، بەیانی ئەمڕۆ بەشێک لە شاخی تاسڵوجە هەرەسی هێناوە و بەهۆیەوە مەترسی بڕانی کارەبای…

The post بەشێک لە شاخی تاسڵوجە هەرەسی هێنا و مەترسیی بۆ سەر تۆڕەکانی کارەبا دروستکردووە appeared first on Esta Media Network.