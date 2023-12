2023-12-23 16:36:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

توێژینەوەیەکی نوێ ئاشکرایدەکات، فرمێسکی ژنان بۆنێکی تێدایە کە رێژەی توڕەیی و شەڕەنگێزی پیاوان بە رێژەی %43.7 کەمدەکاتەوە. توێژینەوەکە…

The post توێژینەوەیەک: فرمێسکی ژنان شەڕەنگێزی پیاوان کەمدەکاتەوە appeared first on Esta Media Network.