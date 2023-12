2023-12-23 16:36:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکی پێشووی ئەمەریکا کە بەنیازە خۆی بۆ پۆستی سەرۆکایەتی ئەو وڵاتە دووبارە کاندید بکاتەوە دەیەوێت نیکی هێلی بۆ…

The post دۆناڵد ترەمپ جێگرێک بۆخۆی دەستنیشان دەکات appeared first on Esta Media Network.