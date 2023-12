2023-12-23 18:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی كۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەكان لە عێراق رایدەگەیەنێت، “دوای راگەیاندنی ئەنجامەكان دەرگای تانەدان دەكرێتەوە و دواتر بەدواداچوون بۆ…

The post وتەبێژی كۆمسیۆن: دوای راگەیاندنی ئەنجامەكان دەرگای تانەدان دەكرێتەوە appeared first on Esta Media Network.