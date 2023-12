2023-12-23 19:10:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری گشتیی گومرگی هەرێم رایدەگەیەنێت، لەگەڵ بەغداد رێككەوتوون بۆ هەمواركردنەوەی یاسای دەروازە سنوورییەكان و بڕیارە دوای سەری ساڵی…

The post رێككەوتنێكی نێوان هەرێم و بەغداد راگەیەندرا appeared first on Esta Media Network.