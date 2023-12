2023-12-24 11:24:35 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەیانی ئەمڕۆ عومرەکارێکی کوردی خەڵكی هەرێمی کوردستان لە شاری مەککە بەهۆی جەڵتەی دڵەوە گیانیلەدەستدا. عومرەکارەکە ناوی خالید ئەحمەد_ە…

