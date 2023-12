2023-12-24 14:54:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەو ستوونانەی لە تاسڵوجە بەهۆی كەشوهەواوە زیانیان بەركەوت، لەلایەن تیمەكانی كارەباوە گۆڕدران و مەترسیی سەر هێڵەكانی كارەبا لابران.…

The post سەرجەم ستوونە زیانلێکەوتووەکانی شاخی تاسڵوجە گۆڕدران appeared first on Esta Media Network.