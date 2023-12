2023-12-24 23:10:28 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، چاوەڕواندەكرێت حكومەتی عێراق 700 ملیار دیناری دیكە بە قەرز بۆ هەرێمی كوردستان بنێرێت…

