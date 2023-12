2023-12-24 23:10:28 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی كەشناسیی هەرێم رایدەگەیەنێت، ئەمشەو بارانبارین بە شێوەی نمەباران و بارانی مامناوەند لە پارێزگاكانی هەولێر و سلێمانی بەردەوامدەبێت…

