2023-12-25 10:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە شاری بەغداد لە ئەنجامی ئاگرکەوتنەوە لە ماڵێک ژنێک و سێ منداڵی سووتان دوای لێکۆڵینەوەکانیش دەرکەوت پیاوی ماڵەکە…

The post پیاوێک ئاگری لە ماڵەکەی بەردا و هاوسەر و سێ‌ منداڵەکەی سووتان appeared first on Esta Media Network.