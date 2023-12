2023-12-25 13:04:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەرێوەبەرایەتیی بەنداوەکانی هەرێم بڵاویکردەوە، بەهۆی ئەو بارانەی لە ماوەی 24 کاتژمێری رابردوودا باریوە، دۆخی بەنداوەکان لە ئاستێکی باشدان.…

